محادثات أميركية روسية مرتقبة في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا

يجتمع مسؤولون أميركيون وروس في ميامي بولاية فلوريدا نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات جديدة حول خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

بدورها أفادت صحيفة بوليتيكو أنه من المتوقع أن يكون المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، ضمن الوفد الأميركي في حين يشارك كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، ضمن وفد بلاده.

وتأتي هذه المحادثات بعدما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتقدم المحرز خلال يومين من الاجتماعات في برلين بين كييف ومبعوثي ترامب، محذرا في الوقت نفسه من أن موسكو تستعد لـ"عام جديد من الحرب".

وشهدت الأسابيع الأخيرة جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الهجوم الروسي الذي استمر قرابة 4 سنوات، مع لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين في الكرملين في نوفمبر/تشرين الثاني، والقيادات الأوكرانية والأوروبية في برلين لكن ما زال هناك الكثير من الاختلافات في وجهات النظر.

وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة إنه تم إحراز تقدم في مسألة الضمانات الأمنية المستقبلية لكييف، لكن هناك خلافات حول الأراضي التي سيتعين على أوكرانيا التنازل عنها.

في الأثناء، قال بوتين الأربعاء إن موسكو ستحقق "بالتأكيد" أهدافها في الحرب، بما في ذلك السيطرة على الأراضي التي تقول إنها تابعة لها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.