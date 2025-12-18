مادورو يهاجم تصريحات ترامب تزامنا مع دعم روسي وصيني

أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم فيها كراكاس بالاستيلاء على حقوق الطاقة والنفط الأميركية، مهددا باستعادتها، وذلك بالتزامن مع إعلان روسيا والصين دعمهما مادورو ونهجه في "حماية سيادة البلاد".

جاء ذلك في مكالمة هاتفية لمادورو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلعه فيها على مستوى التهديدات الأميركية الموجهة إلى بلاده، وما تسببه من تداعيات خطيرة على السلام الإقليمي، وفق بيان للحكومة الفنزويلية.

وأكد مادورو خلال الاتصال، أن نفط فنزويلا وثرواتها الطبيعية وأراضيها ملك لشعبها، مشددا على ضرورة أن ترفض الأمم المتحدة هذه التصريحات (الأميركية) بشكل قاطع.

وأشار البيان إلى أن الممارسات الأميركية ترقى إلى "القرصنة الحديثة"، وأن الهجوم على سفينة كانت تنقل النفط الفنزويلي بشكل قانوني، لا ينسجم مع الأعراف الدولية، واصفا ذلك بأنه جزء من "دبلوماسية الهمجية".

عواقب خطيرة

ووفقا للبيان، أكد غوتيريش التزامه بالقانون الدولي وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تجنب أي تصعيد أو صراع.

واعتبر المسؤول الأممي أن أي مواجهة محتملة ستكون لها عواقب خطيرة على منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بوصفها منطقة سلام، وعلى الاستقرار الإقليمي.

وتعهد بمتابعة الوضع عن كثب، وبمواكبة العملية في إطار مجلس الأمن الدولي، مع إعطاء الأولوية دائما لخفض التوتر والدبلوماسية والحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، بحسب البيان.

وسبق أن قال ترامب إن بلاده قد تنفذ هجمات برية ضد فنزويلا، وإن هذه الهجمات ستبدأ قريبا.

وفي السياق، أعربت روسيا عن دعمها لنهج مادورو في "حماية مصالح فنزويلا وسيادتها".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تلاحظ "تصعيدا مستمرا ومتعمدا" للتوتر بشأن فنزويلا، معربة عن أملها في أن تمتنع واشنطن عن التصعيد لتجنيب المنطقة أي عواقب وخيمة.

من جهتها، أدانت الصين "كل تحركات التنمر الأحادية الجانب" بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا، معلنة على لسان وزارة الخارجية، دعمها "جميع الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها".

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الثقة والدعم المتبادلين تقليد في العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن بلاده وفنزويلا شريكان إستراتيجيان.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة جديدة استهدفت "مركبا مرتبطا بتهريب المخدرات" في شرقي المحيط الهادي، ما أسفر عن مقتل "أربعة تجار مخدرات إرهابيين"، وفق بيان للجيش الأميركي أمس الأربعاء.

إلى ذلك، بدأت ناقلات نفط تغيير مسارها بعيدا عن فنزويلا بعد أن أمر ترامب، أمس الأول الثلاثاء، بفرض حصار على الناقلات الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وتمارس الإدارة الأميركية ضغوطا متزايدة على فنزويلا منذ أشهر عبر تعزيزات عسكرية بحرية مصحوبة بضربات مميتة على قوارب تتّهمها الولايات المتحدة بأنها تُستخدم في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 95 شخصا على الأقل.