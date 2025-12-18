مادورو: فنزويلا لن تُستعمر أبدا وستواصل تجارتها مع العالم

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعي لفرض حكومة تابعة لها في بلاده، مؤكدا أنها "لن تدوم أكثر من 48 ساعة".

وأضاف أن فنزويلا حققت أعلى مستوى من الوحدة الوطنية باحترام السيادة والاستقلال، مشددا على أن بلاده "لن تُستعمر أبدا" وستواصل تجارتها مع العالم.

ودعا مادورو الشعب الكولومبي إلى الوحدة لمواجهة ما وصفه بانتهاك القانون الدولي من "الحكومات المستعمرة في الشمال".

وأكد الرئيس الفنزويلي أنه لا يشك في توحد الشعب والجيش "لضمان حقنا في نفطنا ومعادننا وكل أراضينا"، معتبرا أن مطالب الولايات المتحدة "حربية واستعمارية وتهدف لتغيير النظام".

من جهته، اتهم مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة الإدارة الأميركية بانتهاك المادة 2.4 من ميثاق المنظمة الدولية، عبر التهديد باستخدام القوة وفرض حصار بحري أحادي يخالف القانون الدولي، ومحاولة فرض حصار جوي يعرض الطيران المدني للخطر.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير مسبوقة وتنتهك سيادتنا وسلامة أراضينا"، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة "العدوان الأميركي المستمر".

جلسة طارئة

وأفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد جلسة الأسبوع المقبل لبحث الوضع في فنزويلا، وربما في وقت أبكر حسب التطورات.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي أممي أن الاجتماع مرجح الثلاثاء المقبل بناء على طلب كراكاس.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن شركات النفط الأميركية أبلغت إدارة ترامب بعدم رغبتها في العودة إلى فنزويلا حتى بعد رحيل مادورو، في حين بحثت الإدارة مع تلك الشركات إمكانية العودة في حال تغير النظام.

كما أفادت بلومبيرغ، أن مستودعات النفط في فنزويلا تقترب من الوصول إلى طاقتها القصوى، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير الخام.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر، أمس الأربعاء، بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتوجهة إلى فنزويلا، وقال إنه لن يسمح لأحد بخرق الحصار عليها.

ورفعت فنزويلا، أمس الأربعاء، نبرة التحدي في مواجهة الولايات المتحدة، مؤكدة أن صادراتها النفطية لم تتأثر بإعلان ترامب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

وأوضحت شركة النفط الوطنية، أن عمليات تصدير الخام ومشتقاته تسير بصورة طبيعية، وأن الناقلات تواصل الإبحار بأمان.

وأسفرت العقوبات المتراكمة عن انخفاض الإنتاج الفنزويلي لأقل من مليون برميل يوميا، في حين تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 75%.