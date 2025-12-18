قصف بالمسيّرات يقطع الكهرباء عن عطبرة ويوقع قتلى بشمال السودان وجنوبه

أفاد مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة بأن طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع قصفت محطات للكهرباء في ولاية نهر النيل شمالي البلاد، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدن عدة، في حين أكدت مصادر أخرى سقوط قتلى جراء هجمات بالمسيّرات في مناطق متفرقة شمالي وجنوبي البلاد.

وأوضح المصدر أن القصف استهدف محطات التحويل الرئيسية في مدينتي عطبرة والدامر، مما تسبب في خروج الخدمة عن المدينتين ومدن أخرى بينها شندي. كما أكدت مصادر عسكرية للجزيرة أن المضادات الأرضية للجيش تصدت لعدد من المسيّرات التي استهدفت مواقع مدنية في مدينة عطبرة.

من جهتها، أعلنت شركة كهرباء السودان مقتل شخصين من عناصر الدفاع المدني إثر الهجوم الذي استهدف محطة كهرباء "المقرن" في عطبرة.

وأكدت الشركة انقطاع التيار الكهربائي في ولايات عدة بعد تعرض محولات التغذية لإصابات مباشرة.

قصف للنازحين

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بمقتل 8 أشخاص أمس الأربعاء جراء ضربة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت نازحين في قرية "الكوركل" بولاية جنوب كردفان، وذلك أثناء فرارهم من مدينة كادوقلي التي تحاصرها قوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن القصف استهدف الفارين عند وصولهم إلى القرية، مشيرين إلى أن جميع الجثث الثماني التي جرى إحصاؤها تعود لنساء.

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة كادوقلي منذ نحو عام ونصف، حيث تركز عملياتها العسكرية في إقليم كردفان الذي يضم ولايات غنية بالنفط والمعادن، وذلك بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من إقليم دارفور غربي البلاد.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع على دمج الأخيرة بالمؤسسة العسكرية للبلاد، مما تسبب بمقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا، وفق تقارير أممية.