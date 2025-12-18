غراندي لواشنطن: دور الأمم المتحدة لا غنى عنه في عالم تمزقه الصراعات

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إنه يود تذكير الولايات المتحدة الأميركية بأهمية دور المنظمة الدولية في عالم يعاني وطأة الصراعات والأزمات، مشيرا إلى أن بعض الانتقادات الموجهة للمنظمة مبررة.

وأوضح غراندي، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام في ختام منتدى دولي للاجئين بجنيف، أن "هناك مواقف يكون فيها دور الأمم المتحدة لا غنى عنه؛ لأنه لا يمكن لأي طرف آخر القيام بهذا العمل".

كما ذكّر الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مانح للمنظمة، بالشرعية والتفويضات التي تتمتع بها الأمم المتحدة لحل الأزمات، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل جاهدة على إعادة ترتيب أولوياتها في ضوء الانتقادات الموجهة إليها.

وتعرضت المفوضية السامية، على غرار العديد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضربة قوية جراء خفض المساعدات الدولية منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، وتزامن ذلك مع تقليص مانحين رئيسيين آخرين لإنفاقهم.

ووفقاً لتقديرات أصدرتها المفوضية في يونيو/حزيران الماضي، فإن أكثر من 117 مليون شخص فروا من ديارهم. ورغم هذا العدد الكبير، أجبرت التخفيضات الكبيرة في التمويل المفوضية على تقليص المساعدات ووقف العديد من الخدمات، كما اضطرت لإلغاء 5 آلاف وظيفة هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ربع قوتها العاملة.

وما زالت الولايات المتحدة المانح الأكبر للمفوضية، لكنها خفضت مساهمتها من 2.1 مليار دولار عام 2024 إلى 840 مليونا هذا العام.