غارات إسرائيلية تستهدف مناطق بجنوب وشرق لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان.

وأوضح المراسل أن الغارات طالت مرتفعات الجبور والقطراني والريحان جنوبي البلاد، إضافة إلى مرتفعات بوداي ومنطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان، كما استهدفت غارة أخرى وادي القصير في بلدة دير سريان جنوباً.

وبحسب المصدر ذاته فقد استهدف قصف من مسيرة إسرائيلية محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت "معسكرا ومباني عسكرية تابعة لحزب الله" في مناطق متفرقة داخل لبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية عن نتائج الضربات.

كما أفاد المصدر ذاته بتدمير بنى تحتية عسكرية ومنصات إطلاق في معسكر كان يستخدمه حزب الله للتدريب والتخزين.

وفي وقت لاحق قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد عناصر حزب الله في منطقة الطيبة جنوبي لبنان.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارات.

ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يشن غارات شبه يومية على لبنان ويواصل تنفيذ توغلات وعمليات تجريف وتفجير في جنوب البلاد.

وتبنّت الحكومة اللبنانية في أغسطس/آب الماضي ورقة أميركية لتثبيت وقف إطلاق النار، تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونشر الجيش اللبناني جنوبي البلاد، لكن حزب الله حذر من أن خطط حصر السلاح قد تشعل حربا أهلية.