غارات إسرائيلية شرقي مدينتي رفح وخان يونس

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس غارات على مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة لاحقا بتجدد القصف الجوي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي خان يونس.

ويواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصفه المتواصل لمواقع داخل وخارج مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، مع شتاء قاس لا تخفف من وطأته المساعدات المقيدة بأمر من الاحتلال الإسرائيلي.

11 مصابا بمدينة غزة

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بأن 11 فلسطينيا أصيبوا بجروح متفاوتة في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مدينة غزة سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بأن 11 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع إثر القصف الإسرائيلي، في حين قال شهود عيان إن قذيفة مدفعية سقطت وسط تجمّع من المواطنين في منطقة السامر بمدينة غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن إطلاق النار في غزة ناجم عن قذيفة مدفعية أخطأت هدفها بنحو 4 كيلومترات.

وتقع المنطقة المستهدفة ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 60% من مساحة القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد ارتكبت إسرائيل حتى الخميس الماضي مئات الخروقات وقتلت 394 فلسطينيا، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة -التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين- أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل في مختلف أرجاء القطاع.