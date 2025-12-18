ترامب يشدد حصار فنزويلا ومجلس النواب الأميركي يحاول تقييد صلاحياته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يسمح لأحد بخرق الحصار على فنزويلا، وذلك بعد أن كان أمر في وقت سابق الأربعاء بفرض حصار على جميع "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا، في الأثناء صوت مجلس النواب الأميركي على قرارات لتقييد حملة ترامب ضد فنزويلا.

وفي تصعيد جديد، فرض ترامب حصارا شاملا على دخول ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات إلى فنزويلا وخروجها منها، وأعلن تصنيف نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منظمة إرهابية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن ترامب، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في إجراء غير معتاد جاء عقب حشد قوات عسكرية أميركية في المنطقة.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه لن يسمح لأحد بخرق الحصار على فنزويلا، وزعم أن فنزويلا أخذت النفط الأميركي وأنه يريد استعادته بعد أن طردت الشركات الأميركية.

كما ادعى الرئيس الأميركي في تصريحات على منصته تروث سوشال أن فنزويلا تستخدم النفط لتمويل تهريب المخدرات وجرائم أخرى، وقال إن الصدمة التي ستتلقاها ستكون غير مسبوقة إلى أن تعيد للولايات المتحدة النفط والأراضي والأصول التي سرقتها منها، على حد تعبيره.

وهدد ترامب إلى بأن الهجمات البرية قادمة قريبا، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل بشأن مواقعها.

محاولة لتقييد ترامب

في أثناء ذلك صوت مجلس النواب أمس الأربعاء على قرارين يهدفان إلى الحد من سلطة ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا.

وقد أجبر الديمقراطيون على إجراء التصويت باستخدام قرارات "سلطات الحرب"، في وقت صعد فيه ترامب تهديداته ضد فنزويلا، بينما تساءل الكونغرس عن كيفية إدارة الجيش الأميركي لحملة أدت إلى تدمير 25 سفينة يزعم أنها كانت تحمل مخدرات وقتل ما لا يقل عن 95 شخصا.

وبموجب التشريع، إذا أصبح قانونا، سيتعين على إدارة ترامب الحصول على تفويض من الكونغرس قبل مواصلة الهجمات ضد العصابات التي تعتبرها منظمات إرهابية في نصف الكرة الغربي أو شن هجوم على فنزويلا نفسها.