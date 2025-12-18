الشرطة الأسترالية تعترض سيارتين في سيدني بعد بلاغ عن هجوم محتمل

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، إنها اعترضت سيارتين في مدينة سيدني بعد تلقيها بلاغا يفيد بخطة محتملة "للقيام بعمل عنيف"، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان أصدرته شرطة ولاية نيو ساوث ويلز "استجبنا لمعلومات تفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف وتم إيقاف سيارتين في إطار التحقيق".

وأوضح البيان أن الشرطة لم تحدد حتى الآن "أي صلة بين هذه العملية والتحقيق الجاري في هجوم بونداي الإرهابي".

وقالت الشرطة إنه "مع استمرار التحقيقات، هناك 7 رجال يقدمون المساعدة للشرطة في استفساراتها"، في ما يبدو أنه إشارة لخضوع الرجال السبعة للاستجواب.

وأشارت تقارير إلى أن قوات من العمليات الخاصة الأسترالية أوقفت السيارتين أثناء مرورهما بحي "ليفربول" في ضواحي سيدني.

ويأتي اعتراض السيارتين بعد أيام من مقتل 15 شخصا في هجوم دموي استهدف احتفالات للجالية اليهودية على شاطئ بوندي في مدينة سيدني مساء الأحد الماضي، والذي يعتبر أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده أستراليا منذ نحو ثلاثة عقود.