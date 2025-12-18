أخبار|تايوان

صفقة أسلحة أميركية ضخمة لتايوان تتجاوز 10 مليارات دولار

TAIPEI, TAIWAN - APRIL 06: Members of Taiwans military police take part in a flag lowering ceremony at Freedom Square on April 6, 2023 in Taipei, Taiwan. Taiwan's President Tsai Ing-wen visited the U.S. and met with lawmakers, as President Biden urged China not to overreact during the visit. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
العلم التايواني في ساحة الحرية في العاصمة تايبيه (غيتي-أرشيف)
Published On 18/12/2025
آخر تحديث: 08:47 (توقيت مكة)

أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة ضخمة لتايوان تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، تشمل أنظمة صاروخية متقدمة وطائرات مسيّرة ومدافع ثقيلة، في خطوة من شأنها أن تثير غضب الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي الأميركية إن الصفقة تشمل أنظمة ذخائر لصواريخ "هاربون"، وصواريخ مضادة للدروع من طراز "جافلين"، إلى جانب منظومات تسليح أخرى، في إطار دعم القدرات الدفاعية لتايوان.

وأكدت تايوان، في بيان نقلته وكالة رويترز، شكرها "الصادق" للولايات المتحدة على الموافقة على الصفقة، مشددة على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران لا غنى عنهما لأمن وازدهار المجتمع الدولي".

وبحسب ما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن حزمة المبيعات تضم ثماني اتفاقيات رئيسية، تشمل 82 منظومة من راجمات الصواريخ العالية الحركة "هيمارس"، و420 نظاما صاروخيا تكتيكيا من طراز "أتاكمز" بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهي أنظمة مماثلة لتلك التي زودت بها واشنطن أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

KINMEN, TAIWAN - SEPTEMBER 24: A bronze statue of the former leader of Republic of China, Chiang Kai-shek, is seen behind the national flag of Taiwan on September 24, 2022 in Kinmen, Taiwan. Kinmen, an island in the Taiwan strait that is part of Taiwan's territory, is so close to China that the deep-water port of Xiamen, one of China's biggest, lies less than three miles away across the water. It is one of the few areas of Taiwan that mainland Chinese tourists can visit without visas or permits, and has deep ties with the adjacent Fujian province of China. Wartime anti-tank barricades litter the beach on the island, which also feature the Zhaishan tunnel that Taiwanese forces still reserve the right to use in wartime and for military exercises. (Photo by Annabelle Chih/Getty Images)
من المتوقع أن تزيد هذه الصفقة من حدة التوتر بين واشنطن وبكين (غيتي)

صفقة وتفاصيل

كما تشمل الصفقة 60 منظومة من مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع ومعدات مرتبطة بها بقيمة تفوق 4 مليارات دولار، إضافة إلى طائرات مسيّرة تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وتتضمن الحزمة أيضا صفقات لبرمجيات عسكرية بأكثر من مليار دولار، وصواريخ من طرازي "جافلين" و"تاو" بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، إلى جانب قطع غيار للمروحيات بقيمة 96 مليون دولار، ومعدات لتطوير صواريخ "هاربون" بقيمة 91 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن الصفقة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بالتزامن مع خطاب متلفز ألقاه الرئيس ترامب، لم يتطرق فيه بشكل موسع إلى ملفات السياسة الخارجية أو العلاقات التجارية مع الصين.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الصفقة من حدة التوتر بين واشنطن وبكين، التي تعارض بشدة أي مبيعات أسلحة أميركية لتايوان وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية وتهديدا للاستقرار الإقليمي.

المصدر: وكالات

