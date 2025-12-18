صحف عالمية: الخط الأصفر يشبه حدودا قاتلة للفلسطينيين في غزة

تناولت صحف عالمية الممارسات الإسرائيلية التي تسعى لالتهام أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحدثت أخرى عن قوة عسكرية مشتركة يجري تشكيلها بين اليونان وإسرائيل، وعن تجاهل العالم للجرائم التي ترتكب ضد المدنيين في السودان وإثيوبيا.

فقد انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية الخط الأصفر الذي قالت إنه "بات أشبه بحدود قاتلة للفلسطينيين على أرضهم"، مشيرة إلى أن مسؤولين إسرائيليين "لا يترددون في القول إن هذا الخط يمثل الحدود الجديدة لإسرائيل".

وقالت الصحيفة إن هؤلاء المسؤولين يتجاهلون حقيقة أن الخط الأصفر وجد ليكون ضمن مرحلة من مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فحسب، وإنه يحرم الفلسطينيين من نحو 60% من أرضهم ويحشرهم في رقعة صغيرة لم تسلم من الضربات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق.

وفي صحيفة هآرتس، قال مقال إن إسرائيل تمنع الفلسطينيين النازحين من العودة لمنازلهم في الضفة الغربية، وإن عشرات الآلاف أجبروا على النزوح لأكثر من عام بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي.

ولفت المقال إلى أن هؤلاء الفلسطينيين يشعرون بأنهم يتعرضون لعقاب جماعي بسبب مواصلة هدم المنازل وحرمانهم من العودة لها بحجة الترتيبات العملياتية، مؤكدا أن مخيمات الضفة "لم تعد صالحة للعيش بسبب هدم المباني وتدمير البنية التحتية بشكل كبير".

قوة إسرائيلية يونانية

أما صحيفة "تانيا" اليونانية، فقالت إن دوائر من كبار الضباط تعمل حاليا على تشكيل قوة مشتركة مع إسرائيل التي قالت إنها تنظر لهذا الأمر بإيجابية.

وستكون القوة -حسب الصحيفة- مخصصة للرد السريع، وستتكون من 2500 جندي يملكون سفنا وطائرات وبنية تحتية أخرى، في كل من ردوس أو كارباتوس وقبرص وإسرائيل. وستضم ألف جندي إسرائيلي ومثلهم من اليونان إضافة إلى 500 جندي قبرصي.

وستمتلك القوة سربا جويا إسرائيليا وآخر يونانيا، وستزود بقطع بحرية من البلدين لحماية خطوط الأنابيب ومنشآت أخرى عبر دوريات منفردة أو ضمن أسطول حسب الحاجة.

تجاهل فظائع بأفريقيا

وفي شأن آخر، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن العالم يتجاهل أزمات إنسانية متفاقمة في القارة الأفريقية دون مبرر، معتبرة أن التركيز على الوضع في غزة "مبرَّر لأن أسبابه مقنعة".

لكن الصحيفة قالت أيضا إن إقليمي دارفور السوداني وتيغراي الإثيوبية ومناطق أخرى في أفريقيا تشهد فظائع لا تقل عما فعلته إسرائيل في غزة من قتل للمدنيين وتدمير للمنازل وتهجير للسكان وإعدامهم ميدانيا.