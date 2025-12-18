ترامب: حققت "نجاحات كبيرة" خلال أشهر وأتعهد بإصلاحات داخلية واسعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته حققت خلال الـ11 شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مؤكدا أنه تمكن من إنهاء الحرب في غزة والقضاء على التهديد النووي الإيراني، إضافة إلى تحقيق "السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 سنة"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأميركي، في خطاب موجه للأميركيين من قاعة الاستقبال الدبلوماسي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، أنه أنهى 8 حروب في عشرة أشهر وأعاد الأسرى الإسرائيليين في غزة "الأحياء منهم والموتى".

وفي سياق آخر، أكد ترامب أن ولايته الحالية أعادت للبلاد قوتها العسكرية: "لدينا أقوى جيش في العالم بفارق شاسع".

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن ترامب أنه سيكشف قريبا عن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون شخصا يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

كما تعهد بإصلاحات في مجال الإسكان مع حلول العام المقبل، منتقدا ما وصفه بـ"كارثة التضخم التي تسبب فيها الديمقراطيون"، والتي حرمت ملايين الأميركيين من امتلاك المنازل، على حد زعمه.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده حصلت على استثمارات قياسية بقيمة 18 تريليون دولار، ما يعني -بحسب قوله- زيادة الوظائف والأجور، مؤكدا أن أكثر من مليون جندي أميركي سيتلقى مكافأة مالية قبل عطلة عيد الميلاد.

وفي سياق الهجرة، قال ترامب إن الحدود كانت مفتوحة وتعرضت البلاد لـ"غزو الملايين"، متعهدا بمواصلة التصدي لشركات التأمين الصحي العملاقة التي "راكمت ثروات طائلة كان من المفترض أن تذهب مباشرة إلى الشعب".

وفي ملف آخر، اتهم ترامب الصوماليين بسرقة مليارات الدولارات في ولاية مينيسوتا، مؤكدا أن إدارته ستعمل على "إنهاء ذلك".

السخرية من بايدن

على صعيد متصل، سخرت إدارة الرئيس الأميركي من الرئيس السابق جو بايدن بوضع لوحة تذكارية عرضت بشكل بارز على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض.

إعلان

وتصف اللوحة بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أميركا"، وتزعم أنه دفع الأمة "إلى حافة الدمار". كما تحمل اللوحة لقب "جو بايدن الناعس"، وهو اللقب الذي استخدمه ترامب مرارا خلال الحملة الرئاسية لتصوير منافسه بالضعف.

وتكرر اللوحة أيضا ادعاء ترامب الذي لا يستند إلى أساس بأن انتخابات عام 2020، التي فاز بها بايدن، كانت "مزورة"، كما تحمل الديمقراطيين مسؤولية اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022.

وتشكل اللوحة جزءا من معرض لصور الرؤساء تم تركيبه سابقا على مبنى البيت الأبيض. وعند الكشف عن المعرض، أثار غياب صورة بايدن الانتباه، إذ وضعت مكان صورته صورة لـ "قلم التوقيع الآلي" وهو جهاز آلي يستخدم لإعادة إنتاج التواقيع.