تركيا تحذر من تأجيل دمج "قسد" في الجيش السوري

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من أي تأجيل جديد لتنفيذ اتفاق دمجها في الجيش السوري، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي يهدد الوحدة الوطنية للبلاد.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية، "نأمل أن تمضي الأمور عبر الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي. لا نريد أن نرى أي حاجة للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا، لكن على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".

وأضاف الوزير التركي أن على القوات الكردية احترام التزاماتها بموجب اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي، الذي ينص على دمج مؤسساتها في إطار الدولة السورية قبل نهاية العام، مشددا على أن أي تأخير أو تعديل في الاتفاق غير مقبول.

وسبق أن وجه فيدان في الأشهر الماضية رسالة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأذرعها العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، محذرا إياها من مغبة استغلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا لتحقيق مكاسب ميدانية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا الغنية بالنفط والقمح.

وكانت أنقرة قد دعت مرارا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، في وقت أقامت فيه الحكومة التركية علاقات وثيقة مع القيادة السورية في دمشق.

وبين عامي 2016 و2019، نفذت تركيا عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية، وتؤكد اليوم أنها لا ترغب في تكرار الخيار العسكري إذا التزمت الأطراف ببنود الاتفاق.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت في مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وأضافت الرئاسة السورية يومها أن الرئيس أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا الاتفاق الذي نصّ على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكل ما يهدد أمن سوريا ووحدتها.