بعد شهر واحد من الحياة.. البرد القارس يخطف رضيعا آخر بغزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة -اليوم الخميس- وفاة رضيع فلسطيني جراء انخفاض شديد في درجات الحرارة، بالتزامن مع موجة برد تشهدها البلاد، في حين حذرت بلدية غزة من تداعيات أزمة جمع النفايات الصلبة بالمدينة في ظل شحّ حاد في الوقود اللازم لتشغيل الآليات.

وذكرت الوزارة في بيان أن الرضيع سعيد أسعد عابدين البالغ من العمر شهرا توفي نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ذلك يرفع عدد الوفيات التي وصلت إلى المستشفيات بسبب المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة ارتفع إلى 13 حالة.

ويعيش الأطفال في مخيمات النزوح بغزة واقعا قاسيا بسبب البرد الشديد، عقب المنخفضات الجوية التي ضربت القطاع، وأدت لارتفاع أعداد الأطفال المصابين بنزلات البرد والأمراض التنفسية والإنفلونزا الحادة.

وفي السياق، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إنّ أطفال قطاع غزة يجتمع عليهم القتل بالدبابات والبرد والمرض.

وشدد أبو سلمية في مقابلة مع الجزيرة على أن قطاع غزة يمر الآن بأسوأ مرحلة من نقص الأدوية.

بلدية غزة تحذر

هذا وقد حذرت بلدية غزة من تداعيات أزمة جمع النفايات الصلبة في المدينة في ظل الشحّ الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الآليات.

وقالت بلدية غزة إن النقص الحاد في الوقود أدى إلى تقليص الخدمات إلى نحو 50% من طاقتها الاعتيادية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وتزايد المنخفضات الجوية.

ودعت إلى تدخل عاجل لتوفير الوقود والمعدات الأساسية، ودعم خدمات البلدية، لتجنّب كارثة إنسانية وبيئية وشيكة.

وأمس الأربعاء، حذر جهاز الدفاع المدني بغزة من موجة برد قارس تهدد حياة الأطفال، في ظل غياب المأوى ووسائل التدفئة، مع استمرار التداعيات الإنسانية لحرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

ويعاني مئات الآلاف من النازحين في القطاع من ظروف معيشية قاسية، بعد تدمير منازلهم ونزوحهم القسري، وسط نقص حاد في الأغطية ووسائل التدفئة، وتدهور واسع في الأوضاع الإنسانية مع دخول فصل الشتاء.

ويؤدي تجمع المياه إثر هطول الأمطار في قطاع غزة إلى تفاقم معاناة السكان الذين يعيشون في الخيام أو في مبان آيلة للسقوط، كما يتسبب عدم وجود نظام لتصريف تلك المياه إلى جانب ضرب شبكة الصرف الصحي خلال الحرب بتأثيرات إنسانية معقدة.

وتأتي المعاناة المتواصلة في غزة ذات الأوجه المتعددة، وسط تنصل إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبروتوكوله الإنساني، بما فيه إدخال مواد إيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقل، وفق ما أكده مرارا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي واستمرت سنتين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية.