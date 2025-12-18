بسبب فلسطين.. بريطانيا تتجاهل أكبر إضراب للطعام في سجونها منذ 40 عاما

طالبت عائلات ناشطي حركة "بالستاين أكشن" المضربين عن الطعام في السجون البريطانية بتدخل سياسي عاجل لإنقاذ حياتهم، بينما تواصل الحكومة تجاهل هذه المطالبات رغم تجاوز بعض المحتجزين الفترة القانونية للحبس الاحتياطي.

وخلال مؤتمر صحفي نظمه محامو المضربين عن الطعام، اليوم الخميس، حذر 500 طبيب الحكومةَ من خطورة استمرار تجاهلها لقضية هؤلاء المعتقلين.

وقال مراسل الجزيرة في لندن محمد المدهون إن هذا الإضراب هو الأكبر في سجون المملكة المتحدة منذ 40 عاما، وإن التفاعل يتزايد مع هذه القضية بعدما وصل بعض المضربين إلى 45 يوما كاملة دون أي طعام.

وشارك في المؤتمر الصحفي أطباء ونواب في مجلس العموم لمطالبة الحكومة بالإقرار بوجود إضراب والحديث مع المضربين واتخاذ قرار بشأنهم لأنهم محبوسون احتياطيا وليسوا مدانين بأي تهم.

وجرى اعتقال بعض المحتجزين قبل اعتبار الحركة محظورة من جانب الحكومة في يوليو/تموز الماضي، وقد تجاوز بعضهم الفترة القانونية للحبس الاحتياطي والمقررة بـ182 يوما.

ولا تعترف الحكومة بإضراب هؤلاء المحتجزين عن الطعام، ويرفض وزير العدل ديفيد لامي، مقابلة ذوي هؤلاء المعتقلين أو الحديث معهم، رغم المطالبات المتزايدة بالإفراج الفوري عنهم مع تردي حالة بعضهم الصحية.