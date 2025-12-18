مجلس الشيوخ يثبت مرشح ترامب بمنصب رئيس ناسا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، على تثبيت الملياردير جاريد آيزاكمان، مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، في المنصب بعد أشهر من التخبّط على مستوى الإدارة بشأن الترشيح ومستقبل وكالة الفضاء.

وسيتولى آيزاكمان (42 عاما) إدارة الوكالة الأميركية في توقيت حساس، إذ تواجه "ناسا" اقتطاعات كبيرة في الميزانية وضغوطا للعودة إلى القمر والوصول في نهاية المطاف إلى المريخ.

وتعهد خلال جلسة تثبيته الثانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بضمان نجاح برنامج أرتميس لاستكشاف القمر، والذي بدأ عام 2017، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، مشددا على أن العودة إلى الكوكب المنير باتت أولوية.

وقال آيزاكمان، وهو شغوف بالفضاء، إن الولايات المتحدة ستعود إلى القمر قبل منافستنا الكبرى (الصين)، وسنرسخ حضورا دائما لفهم وإدراك القيمة العلمية والاقتصادية وقيمة الأمن القومي على سطح القمر.

وترغب إدارة ترامب في إرسال مهمة أميركية مأهولة إلى القمر في أقرب وقت ممكن استباقا لخطط صينية مماثلة.

وتأخر برنامج أرتميس التابع لـ"ناسا" مرارا وسط تحذير خبراء في سبتمبر/أيلول الماضي من أن مركبة الهبوط القمرية، التي تطوّرها "سبايس إكس" التابعة لإيلون ماسك، قد لا تكون جاهزة في الوقت المناسب.

ورشح ترامب آيزاكمان أول مرة للمنصب بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية غير متتالية، لكنه سحب الترشيح في أبريل/نيسان 2025، ليعيد طرحه من جديد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومارس ماسك سابقا ضغوطا لتولي آيزاكمان المنصب.

ويعكس هذا التخبّط العلاقة المتذبذبة بين الرئيس ومؤسس سبايس إكس الذي شكّك في جدوى العودة إلى القمر.