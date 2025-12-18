الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل لمدان يمني بجرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق قابوس سعيد طالب الكثيري يمني الجنسية، "بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية".

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة إكس، أن من بين تلك الجرائم "الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وقتل رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرا. وقد أصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وكان الكثيري أدين بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في سبتمبر/أيلول عام 2019 بمدينة شبام بمحافظة حضرموت، وأسفر عن مقتل قائد قوات التحالف العربي في وادي حضرموت، العقيد السعودي بندر بن مزيد العتيبي و4 من مرافقيه، بالإضافة إلى إصابة عدد من الجنود.

وأُلقي القبض على الكثيري في مارس/آذار 2021 بعد عام ونصف من الحادثة، وأُحيل إلى المحكمة المختصة في منطقة عسير التي أصدرت حكمها بثبوت التهم وقتله تعزيرا.