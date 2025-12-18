الاحتلال يعتقل شابين ويصيب اثنين بالضفة المحتلة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، شابين فلسطينيين، واعتدى على اثنين، كما نفذ اقتحامات فجر اليوم لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في وقت متأخر من مساء الأربعاء، شابين فلسطينيين خلال اقتحام بلدتي عنبتا وكفر اللبد، شرق مدينة طولكرم.

وأضافت الوكالة، أن جنود الاحتلال أجبروا عددا من أصحاب المحال التجارية في بلدة كفر اللبد على إغلاق محالهم تحت تهديد السلاح، وأوقفوا مركبات ومواطنين وأخضعوهم لاستجواب ميداني.

وفي جنوب الضفة الغربية، ذكرت "وفا" أن قوة إسرائيلية اقتحمت خِربة دير رازح جنوب مدينة الخليل، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، واعتدت بالضرب على شابين من سكان المنطقة ونكّلت بهما.

وأضافت أن قوة أخرى اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وصدمت آلياتها مركبة فلسطينية عمدا، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها دون الإبلاغ عن إصابات.

كما أفادت الوكالة، أن مستوطنين مسلحين هاجموا شمال مدينة الخليل مركبة بالحجارة، ما أسفر عن تحطيم زجاجها وإلحاق أضرار مادية بها.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير آلاف المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف شخص، وفق أرقام فلسطينية رسمية.

ومنذ حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون جرائمهم بالضفة الغربية بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد نحو 1100 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.