الاحتلال يطلق النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز قلنديا ويواصل اقتحاماته بالضفة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار باتجاه مركبة فلسطينية قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيا لم تعرف هويته بعد من داخل مركبته، كما نفذت عدة اقتحامات واعتقالات واعتداءات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز لبعض الوقت، مؤكدة عدم تسجيل إصابات في الحادثة.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، كما اعتدت بالضرب على شبان خلال اقتحامها بلدة برقة شمال نابلس.

وفي مدينة جنين، أُصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل أُصيب برصاصة في قدمه، وجرى نقله بواسطة مركبات الإسعاف إلى المستشفى، حيث وُصفت إصابته بالطفيفة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت قوات المشاة في عدد من شوارعها، لا سيما في منطقة القهاوي، وأطلقت الرصاص الحي على الأهالي.

كذلك، أصيب طفل فلسطيني آخر بالرصاص الحي في قدمه خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت المخيم وفتشت منازل ومحال تجارية، قبل اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وأضافت أن الاقتحام الإسرائيلي استمر نحو ساعتين.

احتجاز 4 فلسطينيين

وفي محافظة بيت لحم، أوقفت قوات الاحتلال سيارة واحتجزت 4 فلسطينيين كانوا يستقلونها بالقرب من بلدة تقوع، جنوب شرق المدينة.

كما اعتقلت طفلا يبلغ من العمر 13 عاما خلال اقتحام قرية حوسان غرب بيت لحم، حيث أغلقت القوات المدخل الشرقي ونصبت حاجزا عسكريا، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

إعلان

من جهته، أعلن جيش الاحتلال وشرطته، في بيان مشترك، عن تنفيذ عملية "واسعة النطاق" في مدينة جنين، أسفرت عن اعتقال عدد من "المشتبه بهم"، بينهم شخصان ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى مصادرة وسائل قتالية، وذلك بمشاركة وحدات خاصة من حرس الحدود والمظليين وبتوجيه من جهاز الشاباك.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حملة عسكرية شرسة على سكان الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألف آخرين، بينهم أطفال، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.