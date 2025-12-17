أخبار|ترجمات|الولايات المتحدة الأميركية

كبيرة موظفي البيت الأبيض ترسم ملامح فوضى صادمة داخله

THE HAGUE, NETHERLANDS - JUNE 25: White House Chief of Staff Susie Wiles (C), attends a meeting between U.S. President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte at the start of the second day of the 2025 NATO Summit on June 25, 2025 in The Hague, Netherlands. Among other matters, members are to approve a new defense investment plan that raises the target for defense spending to 5% of GDP. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
أكسيوس: سوزي وايلز قالت لاحقا إنه قد أسيء استخدام تصريحاتها وفق التقرير (غيتي)
Published On 17/12/2025
|
آخر تحديث: 17:12 (توقيت مكة)

أفاد تقرير نشره موقع أكسيوس الأميركي بأن تصريحات سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض في ولاية دونالد ترامب الثانية، كشفت صورة غير مسبوقة عن الفوضى داخل أروقة السلطة، وذلك من خلال مقابلات أجرتها مع مجلة "فانيتي فير" على مدار العام.

1. شخصية ترامب

وقارنت وايلز شخصية الرئيس ترامب بـ"المدمن على الكحول"، رغم أنه يمتنع عن شرب الكحول تماما، مستندة إلى خبرتها الشخصية مع والدها أسطورة كرة القدم الأميركية بات سوميرال.

وأوضحت أن أوجه التشابه بين والدها والرئيس تكمن في قناعة الأخير الراسخة بأنه "لا يوجد شيء لا يستطيع فعله"، مؤكدة أنه صاحب شخصية قوية تعمل دون أي اعتبار للحدود أو العوائق.

2. ماسك "غريب الأطوار"

وتطرّق التقرير إلى حديث وايلز عن إيلون ماسك -الذي كان مسؤولا عن وزارة الكفاءة الحكومية– حيث وصفته بأنه "شخص غريب الأطوار جدا"، وأقرت بأنه مستخدم للكيتامين -وهو مخدر قوي- وينام أحيانا داخل مباني السلطة التنفيذية في كيس نوم.

كما أعربت وايلز في مقابلاتها عن صدمتها من قراره بحل وكالة التنمية الدولية، واصفة أسلوبه بأنه "غير عقلاني".

Venezuela's President Nicolas Maduro delivers a speech while holding the Venezuelan independence hero Simon Bolivar's 'Sword of Peru' during a military ceremony in Fuerte Tiuna, Caracas on November 25, 2025.
مادورو يحمل "سيف بيرو" الخاص ببطل الاستقلال الفنزويلي بوليفار 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 (الفرنسية)

3. الرئيس المقبل فانس

وسلّط التقرير الضوء على موقف وايلز من نائب الرئيس جيه دي فانس، إذ قالت إنها ستكون من أوائل الداعمين لترشحه للرئاسة عام 2028، واعتبرت أن تحوله من معارض لترامب إلى داعم له كان "قرارا سياسيا".

وأشارت إلى أنه تبنّى نظريات مؤامرة لسنوات، لا سيما فيما يتعلق بملفات  جيفري إبستين، وفق ما نقلته كاتبة التقرير المراسلة أبريل روبين.

4. ملفات إبستين

وفي هذا السياق، أوضحت وايلز لـ"فانيتي فير" أن ترامب ورد ذكره في ملفات إبستين، لكنها شددت على أنه لم يرتكب أي سلوك إجرامي، ووصفت علاقتهما في السابق بأنها علاقة "شابين أعزبين يحبان اللهو".

كما انتقدت بشدة أداء وزيرة العدل بام بوندي في إدارة الملف، معتبرة أنها أخفقت حين روّجت لوجود قائمة -لا وجود لها- تشمل جميع عملاء إبستين.

5. فنزويلا ومادورو

وتناول الموقع أيضا تصريحات وايلز بشأن الضربات الأميركية ضد قوارب مرتبطة بفنزويلا، حيث قالت إن الدافع الحقيقي هو الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، وليس فقط مكافحة تهريب المخدرات.

كما أقرت بأن أي تصعيد داخل الأراضي الفنزويلية يتطلب موافقة الكونغرس، مع الإشارة إلى أن "الرئيس يؤمن بفرض عقوبات قاسية على تجار المخدرات".

(COMBO) This combination of pictures created on November 24, 2025 shows, L/R, former FBI director James Comey on Capitol Hill June 8, 2017 in Washington, DC, and New York Attorney General Letitia James in New York on February 16, 2024.
المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس ومدير  "إف بي آي" السابق جيمس كومي (الفرنسية)

6. سياسات ترامب الانتقامية

وفي ما يتعلق بسلوك ترامب الانتقامي، نقل التقرير اعتراف وايلز بوجود ملاحقات ذات طابع ثأري، خصوصا بحق المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي.

وقد أسقط قاض فدرالي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لوائح الاتهام التي وجهها ترامب ضد كومي وجيمس. ورغم أن وزيرة العدل تعهدت باستئناف الحكم، فإن وزارة العدل لم تتخذ هذه الخطوة بعد.

وأشار التقرير إلى أن وايلز ردّت لاحقا على ما نُشر، واعتبرت أن مقابلاتها استُخدمت لتقديم صورة سلبية ومضخمة عن الفوضى داخل الإدارة، مؤكدة أن السياق الكامل لتصريحاتها جرى تجاهله عمدا.

المصدر: أكسيوس

