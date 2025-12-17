11 مصابا بقصف مدفعي على مدينة غزة

أصيب 11 فلسطينيا اليوم الأربعاء إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة في مدينة غزة سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بأن 11 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع إثر القصف الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن قذيفة مدفعية سقطت وسط تجمّع من المواطنين في منطقة السامر بمدينة غزة.

وتقع المنطقة المستهدفة ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 60% من مساحة القطاع.

المزاعم الإسرائيلية

من جهته، ادعى الجيش الإسرائيلي أن القصف على مدينة غزة نجم عن قذيفة انحرفت عن مسارها وليس عن غارة جوية، مشيرا إلى أنه أثناء تدمير بنية تحتية في منطقة داخل الخط الأصفر (في إشارة إلى المناطق التي لا يزال يحتلها) انحرفت إحدى القذائف بشكل كبير عن مسارها، وبدلا من إصابة الهدف أصابت وسط مدينة غزة.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حماس، حيث ارتكبت حتى الخميس الماضي مئات الخروقات وقتلت 394 فلسطينيا، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة -والتي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين- أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبالإضافة إلى الشهداء -معظمهم أطفال ونساء- تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.