رئيسة وزراء اليابان تلطف مع الصين وتتعجل لقاء ترامب

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي -اليوم الأربعاء- أن بلادها "منفتحة دائما على الحوار "مع الصين، وذلك بعد تصريحاتها بشأن تايوان الشهر الماضي، وهي التصريحات التي رفعت منسوب التوتر بين بكين وطوكيو، كما أبدت تاكايشي رغبتها في اللقاء سريعا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت تاكايشي في مؤتمر صحفي اليوم "الصين جارة مهمة لليابان، واليابان منفتحة دائما على الحوار مع الصين، ولن نغلق أبوابنا أمامها ونحن بحاجة إلى بناء علاقات بناءة ومستقرة".

وشهدت العلاقات بين الدولتين الأقوى اقتصاديا في آسيا تدهورا مفاجئا بعد تلميح رئيسة الوزراء اليابانية ذات التوجهات المحافظة الشهر الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخّل عسكريا في حال شنت الصين هجوما على تايوان.

وصرحت تاكايشي في البرلمان بأن غزو الصين لتايوان قد يمثل "موقفا يهدد البقاء"، وأنه بمنزلة تبرير قانوني كي تنشر اليابان قواتها. وأثار هذا التصريح غضب الصين التي تعتبر أن الجزيرة جزء من أراضيها، ولا تستبعد ضمّها بالقوة.

سفر الصينيين إلى اليابان

ونصحت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، مما تسبب في انخفاض حاد في عائدات الأرخبيل السياحية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم أن عدد الوافدين من البر الرئيسي الصيني إلى اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة طفيفة بلغت 3% فقط مقارنة بالعام الماضي، فإنه يمثل أضعف نمو منذ يناير/كانون الثاني 2022، وفقا للمنظمة الوطنية اليابانية للسياحة.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو 560 ألف مسافر صيني زاروا اليابان الشهر الماضي، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 3%، وعزت هذه الزيادة الطفيفة إلى تحذيرات السفر.

وجاء ذلك بعد أن ظل النمو السنوي لعدد الزوار الصينيين إلى اليابان بأرقام عشرية لعدة أشهر، إذ بلغ 22.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و18.9% في سبتمبر/أيلول، و36.5% في أغسطس/آب الماضي.

وتُعدّ الصين أكبر مصدر للسياح إلى الأرخبيل الياباني، إذ بلغ عددهم نحو 7.5 ملايين زائر في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، أي ما يعادل ربع إجمالي السياح الأجانب، وفقا للأرقام الرسمية.

وبفضل انخفاض قيمة الين، أنفق السياح الصينيون ما يعادل 3.7 مليارات دولار أميركي في الربع الثالث من العام، وأنفق كل سائح صيني في المتوسط 22% أكثر من غيره من الزوار العام الماضي.

لقاء ترامب

وعلى صعيد العلاقات بين واشنطن وطوكيو أعربت ساناي تاكايشي عن أملها في مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بأسرع وقت ممكن، وسط رد فاتر من ترامب".

وذكرت تاكايشي في مؤتمر صحفي أن اليابان والولايات المتحدة تتواصلان دوما على مستويات متنوعة.

وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية أظهرت مرة تلو الأخرى التزامها إزاء التحالف الأمني الياباني الأميركي.