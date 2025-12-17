اتفاقية بين موزمبيق وإيطاليا لتعزيز تعاون المؤسسات الاقتصادية

وقّعت موزمبيق وإيطاليا اتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والتنمية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين. وجاءت الاتفاقية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الموزمبيقي دانييل تشابو إلى روما.

ووفق بيان صادر عن معهد ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموزمبيقي، ستتيح الاتفاقية لفرق فنية من المؤسستين العمل بشكل مباشر على وضع آليات تسهّل تبادل الأعمال وتوسيع الفرص التجارية بين موزمبيق وإيطاليا، في وقت تسعى فيه مابوتو إلى جذب استثمارات أجنبية تدعم خططها للتنمية الصناعية.

وخلال مشاركته في مائدة مستديرة للأعمال في العاصمة الإيطالية، عرض الرئيس تشابو أمام رجال الأعمال الإيطاليين مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات إستراتيجية، مشددا على الإصلاحات التي تنفذها حكومته "لجعل موزمبيق أكثر تنافسية وجاذبية".

وأكد تشابو أن بلاده تسعى إلى إقامة شراكات قوية ومستدامة قادرة على تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من الازدهار للشعب الموزمبيقي.

وتخللت زيارة الرئيس الموزمبيقي، التي استمرت 3 أيام، لقاءات رفيعة المستوى مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، حيث ناقش الجانبان مجالات جديدة للتعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.