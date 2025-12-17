مودي يختتم زيارته لإثيوبيا بدعوة دول الجنوب العالمي لتوحيد صفوفها

أديس أبابا- اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى إثيوبيا استغرقت يومين في أول زيارة من نوعها لهذا البلد، حشد خلالها دول الجنوب العالمي، داعيا إياها إلى الدفاع عن نفسها والوقوف صفا واحدا.

وأجرى مودي، خلال الزيارة، جولة محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووقّع عدة اتفاقيات بين البلدين.

وألقى رئيس وزراء الهند خطابا أمام البرلمان الإثيوبي تحدث فيه عن عمق العلاقات بين البلدين، معلنا عن بدء مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية.

ونقل مودي، عبر البرلمان الإثيوبي، إلى الشعب الإثيوبي تحية أكثر من مليار مواطن هندي، وقال إنه يشعر بشرف كبير بأن يكون في إثيوبيا أرض الأسود.

وعبّر عن تقديره للتطورات التي تشهدها إثيوبيا في كافة المسارات، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية التي يتحدث أمامها ترسخ قيم الديمقراطية التي تعبر عن المواطن بما يشكل أساس تقدم السياسات والبرامج الوطنية.

وأشار مودي إلى أن البلدين يمثلان شريكين طبيعيين، فإثيوبيا تقع عند مفترق طرق القارة الأفريقية، والهند في قلب المحيط الهندي، مما يجعل التعاون بينهما أساسيا للتنمية والسلام الإقليميين.

وأكد رئيس الوزراء الهندي أن لدى الهند وإثيوبيا رؤية مشتركة لعالم يسوده الإنصاف في التنمية، وسهولة الوصول للتكنولوجيا، واحترام السيادة، وتقاسم الازدهار، والدفاع عن السلام.

وقال إن "التضامن قوة، والتعاون مصدر نفوذ. واليوم، كدول من الجنوب العالمي، وكحضارات عريقة، وكأصدقاء، تقف الهند وإثيوبيا معا".

وأشار مودي إلى أن استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد الأفريقي عززت مكانتها كمركز للدبلوماسية الأفريقية، مستشهدا بدعم بلاده لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في عام 2023، انطلاقا من رؤية مشتركة لعالم أكثر شمولا.

شراكة إستراتيجية

وكشف رئيس الوزراء الهندي عن إعداد خارطة طريق واضحة لتفعيل الشراكة، تشمل مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا والدفاع وبناء القدرات والتعاون متعدد الأطراف، معلنا في هذا السياق قرار بلاده مضاعفة عدد المنح الدراسية المقدمة لإثيوبيا دعما للتنمية البشرية وتعزيز أواصر التعاون المستقبلي.

كما عبّر عن تقديره لمنحه أعلى وسام وطني في إثيوبيا، وقال إنه قبل الوسام بتواضع باسم شعب الهند التي تربطه علاقات خاصة مع إثيوبيا، كما استذكر دور آلاف المعلمين الهنود في دعم مسيرة التنمية الإثيوبية، مشيرا إلى أنهم دخلوا قلوب الإثيوبيين من خلال مساهماتهم التعليمية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن المحادثات نتج عنها تطور في العلاقات إلى مستوى شراكة إستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين الهند وإثيوبيا.

وأوضح أن المحادثات ركزت على صياغة شراكة حديثة تقوم على احترام سيادة الدول وقائمة على المساواة والتضامن، وقال إن الهند شريك رئيسي للاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا، حيث تنشط 650 شركة هندية في البلاد.

وتربط الهند وإثيوبيا علاقات ثنائية قوية، تشمل مجالات التجارة والدفاع، كما أن الاستقرار الاقتصادي المتنامي لإثيوبيا وموقعها الإستراتيجي قد يوفّران لنيودلهي منصة مهمة لتوسيع حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية.