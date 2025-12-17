مقتل عالم نووي في معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا

أفادت قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بمقتل أستاذ الطاقة النووية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نونو لوريرو، في إطلاق نار بمنزله قرب مدينة بوسطن، مؤكدة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقالت القناة إن "السلطات المحلية تتعامل مع القضية على أنها جريمة قتل، ويقود التحقيق مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك وشرطة ولاية ماساتشوستس وشرطة بروكلين وشرطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".

وعُثر على نونو لوريرو (47 عاما) مساء الاثنين، بمنزله في ضاحية بروكلين الراقية قرب بوسطن. ونُقل إلى المستشفى مصابًا بأعيرة نارية، وأعلنت وفاته الثلاثاء، بحسب مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك.

من جهتها، أكدت إدارة الجامعة أن لوريرو -المولود في البرتغال- كان عضو هيئة تدريس في قسمي العلوم والهندسة النووية والفيزياء، وكذلك مدير مركز علوم البلازما والاندماج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وأضافت "في مواجهة هذه الخسارة الصادمة، تتوجه قلوبنا إلى زوجته وعائلته وإلى طلابه الكثيرين المخلصين وأصدقائه وزملائه".