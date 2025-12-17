اعتقالات وملاحقة قادة متمردين في بنين بعد الانقلاب الفاشل

أكدت مصادر قضائية في بنين أن نحو 30 شخصا، معظمهم من العسكريين، أوقفوا وأودعوا السجن يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/ كانون الأول، بعد مثولهم أمام النيابة الخاصة لدى محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب في العاصمة الاقتصادية كوتونو.

ويواجه الموقوفون تهما خطيرة تشمل "الخيانة" و"الاغتيال" و"الاعتداء على أمن الدولة"، وسط إجراءات أمنية مشددة أحاطت بمقر المحكمة أثناء جلسات الاستماع.

وكانت بنين شهدت مطلع الشهر الحالي محاولة انقلابية فاشلة، بعدما أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الرسمي الإطاحة بالرئيس باتريس تالون، قبل أن تتمكن القوات المسلحة من إحباط التحرك في اليوم نفسه بمساندة من نيجيريا وفرنسا.

وأسفر الانقلاب الفاشل عن سقوط قتلى، في حين لا يزال عدد من المتمردين في حالة فرار، بينهم قائد المحاولة المقدم باسكال تيغري.

ملف سياسي حساس

في سياق متصل، أفرج عن شابي يايي، نجل الرئيس السابق وزعيم المعارضة توماس بوني يايي، بعد استجوابه من قبل الشرطة، لكنه ما زال ملاحقا قضائيا على خلفية القضية.

يايي الابن، وهو عضو في حزب "الديمقراطيون" المعارض، سيعود مجددًا إلى مقر الشرطة يوم الخميس، وفق مصادر قضائية.

ويواجه الرئيس باتريس تالون، الذي يُشيد أنصاره بإنجازاته الاقتصادية، في المقابل انتقادات متكررة من معارضيه الذين يتهمونه بالانحراف نحو الحكم السلطوي في بلد كان يعتبر نموذجا ديمقراطيا في غرب أفريقيا.

غير أن تالون يستعد لمغادرة السلطة في أبريل/ نيسان المقبل مع انتهاء ولايته الثانية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الدستور، مما يجعل المرحلة المقبلة محط أنظار الداخل والخارج على حد سواء.