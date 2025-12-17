أخبار

عاجل | وزير الدفاع الروسي: نولي اهتماما خاصا لتطوير القوات النووية الاستراتيجية باعتبارها أساسية في ردع العدوان

Published On 17/12/2025
آخر تحديث: 15:53 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

