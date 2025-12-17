أخبار

عاجل | مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر عن سوريا

ترامب ومادورو
Published On 17/12/2025
|
آخر تحديث: 20:41 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان