رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء أنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على مضاعفة الجهود للوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدا أن اجتماعا وشيكا سينعقد بين الوسطاء بهذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء القطري ، خلال زيارة يجريها إلى واشنطن، بأن التحضير جار مع الجانب الأميركي لإجراء اجتماع بين الوسطاء الجمعة المقبل لوضع تصور لكيفية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال إن هناك حاجة عاجلة للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، وكذلك "لتشكيل الإدارة الفلسطينية المدنية بغزة بأسرع وقت".

وشدد على أن بلاده لا تريد لقوة الاستقرار في غزة، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن تكون لحماية طرف دون آخر، بحسب وصفه.

وأوضح أن قوة الاستقرار في غزة يجب أن تحمي اتفاق إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن "هناك عناصر كثيرة في اتفاق إنهاء الحرب في غزة يجب أن تكتمل".

"الخروقات تهدد الاتفاق"

وأكد التزام قطر بالعمل مع الولايات المتحدة لحماية اتفاق إنهاء الحرب في غزة، لافتا إلى أن محادثاته في واشنطن طرحت مسألة خروق وقف إطلاق النار في غزة.

وتعليقا على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار، قال الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني إن خروق وقف إطلاق النار في غزة تضع الوسطاء في موقف محرج، بحسب وصفه.

كما أكد أن الوضع الإنساني في غزة احتل حيزا كبيرا من المباحثات التي أجراها في الكونغرس، حيث أكد ضرورة إدخال المساعدات للقطاع بشكل غير مشروط.

وحذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من أن الوضع الحالي بغزة يعرض الاتفاق للخطر في كل يوم.

شراكة استراتيجة

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان- إن روبيو أعرب عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت أن روبيو شدد على رغبة بلاده وقطر في التعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن روبيو التقى في واشنطن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لإطلاق الحوار الإستراتيجي السابع بين البلدين.

وأفادت بأن وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكدا الشراكة الإستراتيجية بين واشنطن والدوحة وبحثا التعاون الاقتصادي والأمني.

يشار إلى أنه بحسب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، ينبغي أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لسراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات لديها، وتقول إسرائيل إن هناك جثة أسير إسرائيلي متبقية في القطاع تنتظر إطلاق سراحها، وسط صعوبات البحث عن رفات الجثث بغزة.

وبحسب خطة ترامب، تشمل المرحلة الثانية إنشاء مجلس السلام وذراعه التنفيذية قوة الاستقرار الدولية، فضلا عن انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأحمر لتصبح مساحة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تعادل نحو 20% من مساحة قطاع غزة، ونزع سلاح غزة وتدمير الأنفاق، وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية.

الملف السوري

كذلك تطرق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بتصريحاته في واشنطن إلى الملف السوري، قائلا إن الدوحة تدعم موقف دمشق تجاه وحدة الأراضي السورية والتعامل المنصف مع جميع السوريين.

واعتبر أن الفرصة مواتية لتفعيل العمل المشترك لدعم الحكومة السورية بعد رفع العقوبات، مؤكدا دعم بلاده رفع الكونغرس العقوبات عن سوريا لتمكينها من دعم اقتصادها.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي صوّت اليوم الأربعاء لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر عن سوريا، كما وقّع الرئيس الأميركي في يونيو/حزيران الماضي أمرا تنفيذا أنهى عددا كبيرا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.