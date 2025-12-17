عاجل | ترمب: الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا ستكون غير مسبوقة إلى أن تعيد إلينا النفط والأراضي والأصول التي سرقتها منا

عاجل | ترامب: الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا ستكون غير مسبوقة إلى أن تعيد إلينا النفط والأراضي والأصول التي سرقتها منا

عاجل | ترامب على منصة تروث سوشال: لن نسمح لنظام معاد بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى

عاجل | ترامب: فنزويلا محاطة بالكامل بأكبر أسطول بحري تم تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية وسيزداد حجما

عاجل | ترامب على منصة تروث سوشال: تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية

عاجل | رويترز عن الرئيس الأميركي: فرض حصار شامل على دخول وخروج ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من فنزويلا وإليها

عاجل | رئيس بيلاروسيا لنيوزماكس: الولايات المتحدة قد تخاطر بتكرار سيناريو فيتنام باستخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا

عاجل | وسائل إعلام أميركية: طائرات تابعة للبحرية الأميركية نفذت طلعات دورية قرب جزر في البحر الكاريبي

التفاصيل بعد قليل..