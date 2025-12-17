عاجل | الرئيس الروسي: تقدمنا في كل محاور وجبهات القتال مع أوكرانيا في الشهور الأخيرة

الرئيس الروسي: تقدمنا في كل محاور وجبهات القتال مع أوكرانيا في الشهور الأخيرة

بوتين: القوات الروسية حررت أكثر من 300 مدينة وبلدة خلال عام 2025

بوتين: نعلم جيدا أن دولا قوية في الناتو تقف وراء أوكرانيا وتقدم لها أسلحة ومعدات قتالية

بوتين: الناتو يواصل مساعدة كييف ويقدم لها المعلومات الاستخبارية ويرسل المستشارين

بوتين: الجيش الروسي سيدخل قريبا صواريخ فرط صوتية جديدة

بوتين: نقوم بتعزيز قدرات أسطولنا البحري وأنتجنا غواصات جديدة بما فيها تلك القادرة على حمل صواريخ

بوتين: سنضطر لتحرير أراضينا التاريخية بالطرق العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية وسنوسع المناطق منزوعة السلاح

بوتين: الناتو يعمل بنشاط على بناء وتحديث قواته الهجومية ونشر أنواع جديدة من الأسلحة بما في ذلك في الفضاء

بوتين: مصممون على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

