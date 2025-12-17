وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني بغزة نتيجة المنخفضات الجوية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفاة 17 فلسطينيا نتيجة تداعيات المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع، موضحا أن 4 من الضحايا هم أطفال توفوا بسبب البرد القارس، فيما قضى الآخرون جراء انهيار مبانٍ سكنية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن أكثر من 17 مبنى سكنيا انهار بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية، فيما تعرّضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديدا مباشرا على حياة آلاف المواطنين.

وأضاف بصل أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بالكامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، مشيرا إلى أن جميع خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع تضررت وغرقت، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتلف ملابسهم وأغطيتهم وفرشهم، الأمر الذي فاقم من معاناتهم الإنسانية.

كما ذكر أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5 آلاف نداء استغاثة ومناشدة من المواطنين منذ بدء المنخفضات الجوية، في وقت تعمل فيه الطواقم بإمكانات محدودة للغاية وسط حجم كارثة يفوق قدراتها.

وجدد الدفاع المدني دعوته العاجلة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتحرك الفوري من أجل إغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، مؤكدًا أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة، ومطالبًا بعدم إدخالها مجددًا.

كما طالب بصل بالبدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار، وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة المواطنين وتحمي حياتهم، في ظل الظروف المناخية القاسية والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها القطاع.

وتأتي هذه المعاناة وسط تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيه إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقل، وفق ما أكده مرارا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي واستمرت سنتين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح.