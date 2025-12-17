عاجل,
عاجل | الدفاع المدني بغزة: وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس

Published On 17/12/2025
آخر تحديث: 12:40 (توقيت مكة)

الدفاع المدني بغزة:

  • وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.
  • تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها.
  • غرق نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة نتيجة السيول ومياه الأمطار.
  • انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة

