الداخلية السورية: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق أحبطت محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه الجمهورية اللبنانية.

وقالت في تدوينات على صفحتها بمنصة إكس، أنه وعقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية ما وصفته بكمين محكم في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة.

وأضافت أن الشحنة تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي"، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيدًا لتهريبها عبر الحدود وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وأكدت أنه تمت مصادرة المضبوطات أصولًا، ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نوهت إلى هذه العملية تأتي في إطار ما وصفتها بـ"الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني".

عملية سابقة

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، إن القوات الأمنية صادرت قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز "غراد" وصواريخ مضادة للدروع، فضلا عن أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وجاء ذلك في إطار حديث الدالاتي عن القبض على خلية قال إنها تابعة لحزب الله اللبناني كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وقال حينها إن الملف أحيل إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع الموقوفين للكشف عن كامل الارتباطات والأهداف.

وتقول الحكومة السورية الجديدة إنها تسعى منذ سقوط نظام البعث في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى إحكام السيطرة على الحدود مع دول الجوار، بما يشمل ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وبقايا نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.