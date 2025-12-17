صحف عالمية: ترامب شعر بالإحباط من نتنياهو بعد اغتيال رائد سعد

تناولت صحف عالمية تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتساع رقعة الاستيطان بالضفة الغربية وتنامي حالة غضب الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما تناولت صحف أخرى أثر رفع العقوبات الأميركية على مستقبل سوريا، واتخاذ الصراع في السودان طابعا عائليا.

فقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب شعر بالإحباط بسبب اغتيال القيادي العسكري في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رائد سعد دون إخطار واشنطن مسبقا.

وقال المسؤولون إن البيت الأبيض أبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما رد عليه المكتب بالقول إن تل أبيب اضطرت إلى توجيه هذه الضربة لأن حماس لم تبد أي تجاوب مع نزع سلاحها.

وفي "نيويورك تايمز" تحدّث تقرير عن تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، وتأثيره على الحياة اليومية للفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن هذا التوسع أدى إلى سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من الأراضي خلال العامين الماضيين، وترحيل سكانها الفلسطينيين الذين لا يجدون مكانا للعيش فيه.

تحذير من انفجار السجون

أما "تايمز أوف إسرائيل" فتحدثت عن تحذير مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي من أن السجون أصبحت على حافة الانفجار.

وأشارت الصحيفة إلى حديثه عن أن فقدان الأسرى الفلسطينيين الأمل في إطلاق سراحهم عبر صفقات تبادل أسرى قد يدفعهم إلى أعمال عنف داخل السجون.

وكان يعقوبي قد أكد أمام الكنيست الإسرائيلي أن أمل الأسرى الأمنيين تحول إلى يأس بسبب عدم إدراجهم في صفقات التبادل الأخيرة.

وفي "فورين بوليسي" نشر عضو مجلس الشيوخ جين شاهين وعضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسن مقالا مشتركا دعَوَا فيه الكونغرس إلى رفع كافة العقوبات الأميركية عن سوريا.

وقال المقال إن الأوضاع في دمشق قد تغيرت، وإن على واشنطن التعاطي مع هذا التغيير، مؤكدا أن الإجراءات المؤقتة تجاه سوريا "مجرد بداية".

وأكد المقال أن دمشق بحاجة لإعادة الإعمار، وأن مواصلة فرض عقوبات على سوريا "تعني معاقبة ضحايا بشار الأسد وعدم مساعدتهم على التعافي في دولتهم الجديدة"، محذرا من أن عدم رفع العقوبات كليا "سيبدد ما أنجزوه بشق الأنفس ويعمق معاناتهم".

طابع عائلي للصراع السوداني

وفي "ليبراسيون" الفرنسية قال مقال إن الصراع في السودان اتخذ طابعا عائليا بعدما سيطر الإخوان "دقلو"، في إشارة إلى محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقيه عبد الرحيم والقوني.

ورأى المقال أن محمد حمدان دقلو يعتبر قائدا بلا منازع ويمثل الواجهة الإعلامية للدعم السريع، في حين شقيقه الأكبر الجنرال عبد الرحيم دقلو هو مهندس العمليات العسكرية.

وأشار المقال إلى أن الجنرال عبد الرحيم كان أول الداخلين إلى مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور بعد ساعات من سقوطها، مما أدى إلى فرض عقوبات عليه بسبب المجازر الوحشية التي حدثت بالمدينة، في حين يُعتبر الشقيق الأصغر القوني دقلو أكثر الإخوة تكتما وتعليما.