"شلال دماء".. ظاهرة طبيعية على شواطئ هرمز تدهش المتابعين

تحوّل شاطئ جزيرة هرمز جنوبي إيران إلى مشهد طبيعي مذهل بعد هطول أمطار غزيرة، حيث ظهرت الرمال بلون قرمزي زاه نتيجة تدفق التربة الغنية بأكسيد الحديد نحو الساحل.

المشهد النادر جذب أنظار السياح والمصورين على حد سواء، وحقق انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، التي وثقت الأنهار الحمراء وهي تنساب من المنحدرات الصخرية نحو البحر في منظر أشبه بالخيال.

وقد شبه ناشطون المشهد بشلال من الدماء، حيث تختلط التربة مع مياه الأمطار لتشكل أنهارا حمراء تتدفق نحو البحر، مشهد قل مثيله حول العالم.

ووصف آخرون الظاهرة بأنها خلابة ومذهلة، معتبرين أن الطبيعة في هرمز رسمت لوحة لا يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة في العمر، حيث تتشابك ألوان التربة الغنية بالمعادن مع مياه الأمطار لتخلق ألوانا نابضة بالحياة على الساحل.

وقال أحد النشطاء "أحيانا ترسم الطبيعة مناظر أجمل مما نتخيل"، فيما أضاف آخر "كل زاوية في الجزيرة تحكي قصة مختلفة، والطبيعة هنا تبدع باستمرار".

وعبر آخرون عن إعجابهم بالمشهد، معتبرين أن الظاهرة تمنح الجزيرة هالة من الغموض والجمال، وتجعل الزوار يشعرون وكأنهم في عالم آخر بين البحر والتربة والنور الأحمر الذي يغمر الساحل.

وفسّر خبراء الظاهرة بأنها ناتجة عن التربة الغنية بالحديد والمعادن، وخصوصا الهيماتيت، التي تمنح الرمال لونها الأحمر القاني، ومع هطول الأمطار تتحرك هذه التربة من المنحدرات الصخرية إلى الشاطئ لتتشكل أنهارا حمراء تمتزج أحيانا مع مياه البحر، مما يخلق تأثيرا بصريا فريدا ويمنح الزوار تجربة طبيعية نادرة.

وتعد جزيرة هرمز من أبرز الوجهات السياحية في الخليج العربي، ليس فقط لتنوع تضاريسها بين الجبال الصخرية والتلال الملونة والشواطئ الغنية بالمعادن، بل أيضا لمثل هذه المشاهد النادرة التي تترك أثرا بصريا وعاطفيا لدى كل من يزورها.