شاهد.. أمنستي تدين "بشكل قاطع" سحب مسؤول هندي حجاب امرأة مسلمة

قالت منظمة العفو الدولية إن ما أقدم عليه رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية، نيتش كومار، والمتمثل في إزالة حجاب السيدة نُصرت برفين يمثل اعتداء على كرامتها وحريتها وهويتها.

ووفق المنظمة الحقوقية، فإن ما قام به المسؤول الحكومي الهندي الكبير -خلال فعالية حكومية- يبعث برسالة خطأ مفادها أن مثل هذا السلوك مقبول.

وأشار رئيس مجلس إدارة المنظمة، أكار باتيل، إلى أن هذا الفعل يرسخ الخوف ويطبّع مع التمييز ويقوض أسس المساواة وحرية الدين، داعيا إلى إدانة قاطعة له ومحاسبة المسؤول عنه، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم إخضاع أي امرأة لمعاملة مهينة مماثلة.

ويُظهر مقطع الفيديو -المتداول على مواقع التواصل- رئيس وزراء ولاية بيهار وهو يشير إلى حجاب برفين قبل أن يزيله فجأة، في حين ظهر وزير الصحة مانغال باندي وكبير أمناء رئيس الوزراء ديباك كومار وهما يضحكان.

وأكدت المنظمة أن اختيار ارتداء لباس ديني أو رموز دينية وثقافية من عدمه هو حق فردي يندرج ضمن حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد، وأن الواقعة تمثل انتهاكا خطيرا لسلامة برفين الجسدية.