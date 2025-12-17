"تبريرا لغزو فنزويلا".. ناشطون يعلقون على تصنيف ترامب للفنتانيل سلاح دمار شامل

سخر ناشطون على مواقع التواصل من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل، واعتبروه محاولة منه لتبرير غزو فنزويلا، رغم تأييد آخرين للقرار.

فقد سبق أن صنف ترامب عصابات المخدرات منظمات إرهابية أجنبية وشن هجمات عسكرية عليها منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي. كما أغارت المقاتلات الأميركية أكثر من 20 مرة على سفن يُشتبه في تهريبها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، وقتلت أكثر من 80 شخصا.

لكن التطور الجديد كان تصنيف مخدر الفنتانيل سلاح دمار شامل، بعدما وصفه ترامب بأنه "آفة قاتلة تغرق الولايات المتحدة".

وقبل توقيع القرار، قال ترامب "بهذا الأمر التنفيذي التاريخي الذي سأوقعه، نقوم رسميا بتصنيف الفنتانيل سلاح دمار شامل، وهذه هي حقيقته، لا يوجد قنبلة تفعل ما يفعله هذا المخدر".

ووفق حلقة (2025/12/17) من برنامج "شبكات"، فإن الفنتانيل في الأساس هو مسكن ألم أفيوني أقوى من المورفين، ويُستخدم لتسكين الآلام الشديدة أو الآلام بعد العمليات الجراحية، تحت إشراف طبي مراقب.

ويتم استيراد مواد كيميائية من الصين، يصنع منها الفنتانيل في مختبرات سرية، ثم يهرب إلى الولايات المتحدة، ويباع كمخدرات على هيئة مساحيق وبخاخات أنفية. وتعد المكسيك أكبر مصدر للفنتانيل غير المشروع إلى الأراضي الأميركية.

ويعتبر هذا المخدر سببا رئيسيا لوفيات الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، وتشير التقديرات إلى أن 200- 300 ألف شخص يموتون سنويا في أميركا بجرعات زائدة، لأن جرعتين بمليغرامين اثنين فقط قد تكون قاتلة، كما أن قوته تفوق الهيروين بـ50 ضعفا.

وسيساعد تصنيف المخدر سلاح دمار شامل أجهزة إنفاذ القانون وسيسمح لأجهزة الاستخبارات باستخدام الأدوات المخصصة عادة لمكافحة انتشار الأسلحة ضد تجار المخدرات، وقد اعتبر الأمر التنفيذي تصنيع وتوزيع هذا المخدر على أنه تهديد للأمن القومي.

ردود متباينة

وتفاعلت مواقع التواصل مع هذه الخطوة التي اعتبرها البعض مبررة فيما اعتبرها آخرون محاولة أميركية لتبرير غزو فنزويلا بحجة محاربة عصابات المخدرات، وهذا ما قالته جالي في تغريدة لها:

مجرد حجة، يعني مخدرات تصنف من أسلحة دمار شامل كي يختلق سببا لغزو فنزويلا

أما أحمد، فاعتبر قضية المخدرات واحدة من أعقد القضايا بقوله:

قضية المخدرات هي من أعقد المشاكل في المكسيك لذا وجب أن تكون هناك شراكة بين الدولة والمجتمع المدني للقضاء على هذه الآفة المستديمة

أما ياسر، فيرى أن مواجهة المخدرات تتطلب شراكة دولية وتدخلا من مجلس الأمن بقوله:

يجب أن تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث سبل تفعيل "قوة دولية مشتركة" لتدمير جميع كارتلات المخدرات في جنوب أميركا.. لم يعد الأمر يحتمل المزيد من التأخير لأن الأضرار صارت جد بالغة على جميع دول العالم

وأخيرا، رأى محمد أن الفنتانيل ربما يكون أشد من أسلحة الدمار الشامل بقوله:

لا السياسة تُغيّر حقيقة الأثر، ولا اللافتة تُنقذ من النتيجة؛ الفنتانيل حين يُترك بلا ضابط، يقتل أكثر مما تفعل بعض الأسلحة، وإن لم يُدرج في دفاتر الجيوش

ويجرّم القانون الأميركي استخدام أسلحة الدمار الشامل أو التهديد باستخدامها أو محاولة استخدامها، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بحسب الظروف.