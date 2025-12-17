بلومبيرغ: واشنطن تلوّح باستهداف ناقلات النفط الروسية

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لجولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي لزيادة الضغط على موسكو، إذا رفض الرئيس فلاديمير بوتين اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وذكرت نفس المصادر أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مثل استهداف السفن في ما يسمى بأسطول الظل الروسي من ناقلات النفط المستخدمة لنقل نفط موسكو، بالإضافة إلى التجار الذين يسهلون المعاملات.

وأفادت أن الإجراءات الجديدة قد يتم الكشف عنها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ناقش هذه الخطط خلال لقائه بمجموعة من السفراء الأوروبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

عقوبات سابقة

وقبل نحو شهر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "كما تعلمون، أنا من اقترح ذلك.. لذا فإن أي دولة ستجري تعاملات تجارية مع روسيا ستخضع لعقوبات شديدة للغاية. ربما يضيفون إيران إلى تلك القائمة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرض ترامب عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية مستهدفا شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأبدت وزارة الخزانة الأميركية حينها استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان حينها "نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الكرملين الحربية"، وأضاف "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".

ومثّلت هذه العقوبات تحولا كبيرا في سياسة ترامب، الذي لم يسبق أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب، بعدما كان يعتمد على اتخاذ تدابير تجارية.

تفاؤل أميركي

ويوم أمس، قال ترامب، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أقرب "من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مكثفة وجيدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين المجتمعين في برلين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف.

وقال مسؤولون أميركيون، إن المبعوثين اللذين أرسلهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما هذا العرض غير المسبوق في محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، لكنهم حذروا من أن مثل هذا الاتفاق لن يكون مطروحا على الطاولة إلى الأبد.