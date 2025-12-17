بريطانيا تشطب أسماء من قوائم عقوباتها على سوريا وإيران

أظهرت مذكرة صادرة عن الحكومة البريطانية أن لندن أجرت، اليوم الأربعاء، 4 عمليات شطب من قوائم العقوبات المفروضة بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، إلى جانب عملية شطب واحدة ضمن نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة البريطانية في سياق أوسع من التحركات الدولية المتعلقة بسوريا، إذ كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/أيار الماضي عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، عقب اجتماعه بنظيره السوري أحمد الشرع.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مما يمهّد الطريق لإلغاء الإطار القانوني الذي فرض قيودا اقتصادية ومالية واسعة النطاق على البلاد لسنوات.

ومن شأن إلغاء هذه العقوبات أن يفتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأجنبية واستئناف تدفق المساعدات الدولية، بما يدعم جهود الحكومة السورية الجديدة في إعادة بناء الاقتصاد ومعالجة التحديات المعيشية والخدمية.

ويُذكر أن قانون "قيصر" الذي أُقر عام 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، فرض عقوبات صارمة استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي حكم سوريا منذ عام 2000. وقد شكّلت هذه العقوبات إحدى أبرز العقبات أمام تعافي الاقتصاد السوري.