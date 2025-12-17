أخبار|إثيوبيا

الهند وإثيوبيا توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون

Indian Prime Minister Narendra Modi, left, shakes hands with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali during a bilateral meeting at the Ethiopian National Palace in Addis Ababa, Ethiopia, Tuesday, Dec. 16, 2025. (Ethiopian Prime Minister's Office via AP)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (يمين) لدى استقباله نظيره الهندي ناريندرا مودي (أسوشيتد برس)
Published On 17/12/2025
آخر تحديث: 11:32 (توقيت مكة)

وقّعت الهند وإثيوبيا 3 مذكرات تفاهم جديدة خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناولت التعاون في مجالات المساعدة الإدارية في القضايا الجمركية، إضافة إلى العمل المشترك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما شملت الاتفاقيات تعزيز التعاون بين وزارتي المالية في البلدين.

وجرت المراسم بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى جانب وزراء الخارجية والمالية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات ومسؤولي الصحة والاقتصاد من الجانبين.

This handout photograph taken on December 16, 2025 and released by the Indian Press Information Bureau (PIB) shows India's Prime Minister Narendra Modi (centre L) along with his Ethiopian counterpart Abiy Ahmed Ali (centre R) during a ceremonial reception at Addis Ababa Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia.
رئيس الوزراء الهندي حظي باستقبال رسمي من نظيره الإثيوبي في المطار (الفرنسية)

 

وكان رئيس الوزراء الهندي وصل مساء الثلاثاء إلى أديس أبابا في زيارة تستمر ليوم واحد، هي الأولى له إلى إثيوبيا. وقد استُقبل في المطار من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي، قبل أن يمنح استقبالا رسميا في القصر الوطني.

ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، ليكون أول رئيس وزراء هندي يخاطب المؤسسة التشريعية في البلاد. كما سيجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف لبحث الشراكة بين الهند والقارة.

وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي عن أهمية هذه الزيارة على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا. من جانبه، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية الإثيوبية أن بلاده تعتمد على الهند في مجالات التكنولوجيا واستيراد الأدوية، مذكّرا بأن العلاقات بين البلدين تعود إلى أربعينيات القرن الماضي حين بدأ تبادل التمثيل الدبلوماسي.

موكب شرفي رافق زيارة رئيس وزراء الهند إلى أديس أبابا (الجزيرة)

علاقات اقتصادية متنامية

تُعد الهند ثالث أكبر شريك استثماري أجنبي في إثيوبيا، إذ تعمل أكثر من 600 شركة هندية في قطاعات التصنيع والزراعة والصناعات الدوائية، باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار أميركي. ويعكس هذا الحضور الاقتصادي رغبة البلدين في توسيع التعاون ليشمل مجالات متعددة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

