النفط يصعد بعد قرار ترامب فرض حصار بحري على الناقلات في فنزويلا

PUERTO LA CRUZ, VENEZUELA - DECEMBER 6: Crude oil tanker Eagle Phonix of the American Eagle Tankers Company remains at Guaraguao port terminal of the Petroleos de Venezuela (PDVSA) refinery where a strike organized by foes of President Hugo Chavez, including labor and business groups, has shut down operations December 6, 2002 in Puerto La Cruz, 250 miles east of Caracas, Venezuela. A stoppage by oil tanker captains and an executive-led revolt at state-owned oil giant PDVSA closed port terminals yesterday, starting a domino effect hitting the production chain all the way to the wells in a country which provides 13 percent of the United States' daily oil imports. (Photo by Richar Rondon-El Tiempo/Getty Images)
ناقلة النفط الخام "إيغل فونكس" التابعة لشركة "أميركان إيغل تانكرز" ترسو في محطة ميناء غواراغواو التابعة لمصفاة شركة النفط الفنزويلية في 6 ديسمبر/كانون الأول 2002 (غيتي)
Published On 17/12/2025
|
آخر تحديث: 06:42 (توقيت مكة)

صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.3% أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولارا بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش.

وأنهت أسعار الخام تداولات أمس قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مدعومة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي.

وكان ترامب قد أمر، مساء أمس الثلاثاء، بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، وقال في منشور على منصته  "تروث سوشيال" إنه قرر أيضا تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

جاءت تصريحات ترامب بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترامب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

