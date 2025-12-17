النفط يصعد بعد قرار ترامب فرض حصار بحري على الناقلات في فنزويلا

صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.3% أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولارا بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش.

وأنهت أسعار الخام تداولات أمس قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مدعومة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي.

وكان ترامب قد أمر، مساء أمس الثلاثاء، بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال" إنه قرر أيضا تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

جاءت تصريحات ترامب بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترامب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.