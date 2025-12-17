المطر والبرد يضربان غزة.. خيام غارقة وبيوت مهددة بالانهيار

لا يزال المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة يفاقم من معاناة الناس في قطاع غزة ولا سيما النازحين الذي فقدوا خيامهم وأصبحوا يعيشون في العراء، وآخرين انهارت بيوتهم بسبب مياه الأمطار.

ورصد مراسلو الجزيرة جانبا من معاناة الناس في عدد من مناطق القطاع حيث نقل شادي شامية صور منزل مهدد بالانهيار بمخيم الشاطئ، وقال إن أصحابه يرفضون مغادرته لأنهم لا يملكون رفاهية إيجاد خيمة للعيش فيها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 إنشاء لجنة دولية لمطالبة روسيا بتعويض متضرري الحرب

إنشاء لجنة دولية لمطالبة روسيا بتعويض متضرري الحرب list 2 of 2 المغرب يعلن أعلى درجات التعبئة العامة لمواجهة تقلبات مناخية محتملة end of list

ورغم تحذير الدفاع المدني لسكان المنزل من إمكانية انهياره في أي لحظة فإنهم تمسكوا بالبقاء فيه ومواجهة مصيرهم، حسب ما نقله شامية، الذي أكد عدم وجود خيام بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، تمكن الدفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار المنزل الذي كانوا يعيشون فيه بسبب الأمطار التي دمرت مخيمات بأكملها.

وفي دير البلح، نقل مراسل الجزيرة غازي العلول صورا تظهر غرق أحد أكبر مخيمات النازحين حيث سقطت الخيام وغرقت الأمتعة، ولم يعد بإمكان الناس إيجاد خيام بديلة.

بيوت مهددة بالانهيار

وكان رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، قال في مقابلة مع الجزيرة اليوم الأربعاء، إن 20 فلسطينيا قضوا بسبب البرد، وإن التحديات التي تواجه البلدية تتعاظم يوما بعد يوم.

وأوضح البطة أنه لم يتبق في مدينة غزة أكثر من 70 ألف بيت غالبيتها مهددة بالانهيار، في حين لا يمكن للخيام الموجودة حاليا مواجهة قوة البرد والأمطار.

وأكد أن البلدية لم تعد تملك معدات لتصريف مياه الأمطار ولا بيوتا متنقلة لإيواء الناس رغم الاتفاق على إدخال هذه البيوت في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال إنها المرة الأولى في تاريخ فلسطين التي يموت فيها الناس بسبب البرد والأمطار، مناشدا الوسطاء العمل بجدية على إدخال الخيام والبيوت المتنقلة لإنقاذ الناس.

كما قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 15 فلسطينيا بينهم 7 أطفال، استشهدوا إثر انهيار 14 منزلا على الأقل، بسبب المنخفضات الجوية والبرد القارس الذي حوّل حياة النازحين إلى مأساة حقيقية.