الشرطة الأسترالية توجه 59 اتهاما لمنفذ هجوم سيدني

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الأربعاء، إنها وجهت 59 تهمة لأحد منفذي الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأحد الماضي.

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن من بين التهم الموجهة إلى المهاجم تهمة تتعلق بالإرهاب، و15 تهمة بالقتل العمد، مشيرة إلى أنه سيمثل أمام المحكمة عبر الفيديو الأربعاء.

وكانت الشرطة قد أعلنت قبيل ذلك أنها تنتظر تحسن الوضع الصحي للمشتبه به لتوجيه الاتهام له.

والاثنين نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن وزير الصحة أن عدد ضحايا الهجوم ارتفع إلى 16 قتيلا و40 مصابا. وقالت الشرطة إن من بين قتلى الهجوم أحد مطلقَي النار، في حين تعرض المهاجم الآخر لإصابات حرجة.

وكانت وسائل إعلام أسترالية ذكرت أن منفذَي الهجوم هما ساجد أكرم (50 عاما) الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وابنه نافيد أكرم (24 عاما) الذي يرقد الآن في المستشفى بحالة حرجة تحت حراسة الشرطة.

واستهدف المسلحان احتفالات للجالية اليهودية بعيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ "بوندي" الشهير قرب مدينة سيدني الأحد الماضي، وقال وزير الداخلية الأسترالي إن أحد منفذي الهجوم جاء إلى البلاد بتأشيرة دراسة، وإن ابنه المنفذ الثاني ولد في أستراليا.

وبينما تواصل الشرطة الأسترالية تحقيقاتها في الهجوم، نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن مصادر أمنية أن المنفذين سافرا إلى الفلبين قبل شهر من تنفيذه.

لكنّ الفلبين نفت في بيان اليوم الأربعاء وجود أي دليل على خضوع المهاجمين لـ"تدريب إرهابي" على أراضيها.

وقد أعلنت الشرطة الأسترالية في وقت سابق أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قد يكونان استلهما من أيديولوجيات تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرة إلى أنها وجدت قنابل وعلمَين محليي الصنع لتنظيم الدولة الإسلامية في مركبة استخدمها أحد الرجلين.