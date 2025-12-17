الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء تجميد حظر بيع النفط الروسي عبر مشروع خط "سخالين 2" حتى 18 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تستعد لجولة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر -لم تسمها- أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي لزيادة الضغط على موسكو إذا رفض الرئيس فلاديمير بوتين اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن أميركا تدرس خيارات مثل استهداف السفن في ما يسمى أسطول الظل الروسي من ناقلات النفط المستخدمة لنقل نفط موسكو، بالإضافة إلى التجار الذين يسهلون المعاملات.

وأفادت بأن الإجراءات الجديدة قد يتم الكشف عنها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ناقش هذه الخطط خلال لقائه مجموعة من السفراء الأوروبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقبل نحو شهر قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجمهوريين يعكفون على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن إيران قد تضاف إلى تلك القائمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرض ترامب عقوبات على روسيا تتعلق بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية مستهدفا شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأبدت وزارة الخزانة الأميركية حينها استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعت في الوقت نفسه موسكو إلى الموافقة فورا على وقف حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

ومثلت هذه العقوبات تحولا كبيرا في سياسة ترامب الذي لم يسبق أن فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب بعدما كان يعتمد على اتخاذ تدابير تجارية.