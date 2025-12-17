الاحتلال يصيب فلسطينيا ويقتحم بلدات في الضفة

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالرصاص واعتقل آخر، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحامات استهدفت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي بالساق في حي النقار بمدينة قلقيلية، شمالي الضفة.

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بكثافة تزامنا مع محاولة إخراج أهالي مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم مقتنياتهم منه.

وفي وقت سابق الأربعاء، سمح الجيش لفلسطينيين بدخول المخيم لساعات لجمع متعلقات قبيل هدم 25 بناية سكنية بـ"ذريعة أمنية".

وقال مواطنون فلسطينيون في المخيم، إن الاحتلال حوّل مخيمهم ومنازلهم إلى خراب جراء عمليات تجريف وتدمير واسعة.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير آلاف المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف شخص، وفق أرقام فلسطينية رسمية.

اقتحامات

وعلى صعيد الاقتحامات، قال مراسل الجزيرة، إن جيش الاحتلال اقتحم عدة قرى وبلدات فلسطينية وسط الضفة، بينها قريتا دير جرير وسلواد شمال شرق مدينة رام الله، وكفر مالك شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وقرية صرة غرب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال اعتقل شابا فلسطينيا وصادر مركبته عقب مداهمة منزله في منطقة الشواورة، شرق مدينة بيت لحم.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون جرائمهم بالضفة الغربية بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.