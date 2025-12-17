الاتحاد الأوروبي ينتقد هجمات ترامب ويدعو للاستقلال

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بشدة هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوروبا، مناشدة القارة أن تضع مسارها في عالم متغير، وفق وكالة بلومبيرغ.

وقالت فون دير لاين، في أوضح توبيخ لتلك الهجمات حتى الآن، أمام البرلمان الأوروبي: "لا يمكن أن نتحمل السماح لوجهات النظر العالمية للآخرين أن تعرفنا. لا ينبغي أن يشعر أي منا بصدمة إزاء ما يقوله الآخرون عن أوروبا".

وأضافت "دعوني أقول هذا: إنها ليست أول مرة يتبين فيها أن الافتراضات بشأن أوروبا قديمة. ولن تكون أول مرة يتغير فيها النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية لمرحلة تفوق التصور".

وجاءت تصريحات فون دير لاين بعد أسبوع من انتقاد ترامب لقادة الاتحاد الأوروبي باعتبارهم "ضعفاء" ووضع إستراتيجية أمن قومي أميركية جديدة ذهبت إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه محوا حضاريا وانحدارا اقتصاديا.

وانتقدت الإستراتيجية بشدّة الحلفاء الأوروبيين، وقالت إن الولايات المتحدة ستدعم معارضي القيم التي يقودها الاتحاد الأوروبي ومنها تلك المتعلقة بالهجرة.

وتشير الإستراتيجية إلى تراجع حصة أوروبا في الاقتصاد العالمي، وهو أمر ناجم إلى حد كبير عن صعود الصين وغيرها من القوى.

ولاحقا، جدد ترامب انتقاداته الحادة لأوروبا، معتبرا أنها "تسير في اتجاه خطأ"، الأمر الذي دفع رئيس المجلس الأوروبي إلى تحذيره من التدخل في الشؤون الأوروبية.