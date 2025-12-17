أوكرانيا تقصف مصفاة نفط روسية وتكثف هجماتها بالمسيّرات

أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء قصفها مصفاة نفط روسية في كراسنودار، وقالت إن 18 من مواطنيها أصيبوا في هجمات متفرقة شنتها روسيا، بالتزامن مع إعلان موسكو إسقاط 94 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق عدة الليلة الماضية.

وقال الجيش الأوكراني إنه قصف بنية تحتية في مصفاة سلافيانسك الروسية بمنطقة كراسنودار الواقعة في جنوب روسيا أثناء الليل.

وأضاف على تطبيق تليغرام أنه رصد انفجارات وحريقا في المنطقة المستهدفة ويجري تقييم الأضرار.

وإلى جانب تلك المصفاة أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أيضا استهداف قاعدة نفطية في منطقة روستوف.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت السلطات في منطقة كراسنودار بأن حطام طائرة مسيّرة أوكرانية تسبب لفترة وجيزة في اندلاع حريق بمعدات المعالجة وخط أنابيب داخل مصفاة نفط خلال الليل.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في مصفاة سلافيانسك التي استهدفتها كييف مرارا منذ غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.

وقالت قيادة العمليات في المنطقة على تطبيق تليغرام اليوم إن شخصين أصيبا بجروح وتضررت منازل عدة وشبكات الكهرباء بعد سقوط حطام طائرة مسيرة بمناطق سكنية أخرى في كراسنودار.

وتُعد كراسنودار الواقعة على البحر الأسود مركزا رئيسيا للطاقة والتصدير في روسيا، حيث توجد فيها بنية تحتية رئيسية للنفط تشمل ميناء نوفوروسيسك والمحطات القريبة، بالإضافة إلى مصفاة توابسي ومنشآت التصدير.

وقالت أوكرانيا إن الضربات على البنية التحتية للطاقة في روسيا تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للجيش الروسي وقطع عائدات صادرات النفط التي تساهم في تمويل المجهود الحربي لموسكو بأوكرانيا.

غارات روسية

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) أن 18 شخصا على الأقل أصيبوا إثر غارات روسية استهدفت عددا من المناطق في أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن القوات الروسية شنت غارات عدة على منطقة خاركيف، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وفي منطقة زاباروجيا أصيب 6 أشخاص آخرين، كما أدت الغارات الروسية على منطقة خيرسون إلى إصابة 8 أشخاص.

إسقاط مسيّرات

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وسائط الدفاع الجوي دمرت 94 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه أنه تم اعتراض وتدمير 94 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة.

وأوضحت أن الدفاعات الجوية أسقطت 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، و22 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و10 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف.

كما أسقطت الدفاعات الروسية أيضا -حسب الوزارة- 8 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف، و8 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتضرر البنية التحتية.

وتتواصل المعارك على الأرض بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.