8 قتلى في غارات أميركية على "مهربي مخدرات" بالمحيط الهادي

خلفت غارات أميركية على 3 مراكب يشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادي مقتل 8 أشخاص الاثنين، وفق ما أفاد الجيش الأميركي، وذلك في إطار حملة متواصلة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 90 شخصا.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية على منصة إكس "أكدت معلومات استخباراتية أن المراكب كانت تعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي وكانت متورطة في تهريب المخدرات".

وأشارت القيادة الى أن السفن الثلاث كانت تبحر في مسار بحري معروف بتهريب المخدرات شرق المحيط الهادي.

وأضافت أن "8 إرهابيين من تجار المخدرات قتلوا خلال هذه الضربات: 3 في المركب الأول، واثنان في الثاني، و3 في الثالث".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرحت بأن الولايات المتحدة تخوض صراعا مسلحا مع عصابات المخدرات في إطار جهودها لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى البلاد.

وتأتي هذه الضربات في سياق تصعيد عسكري أميركي في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، شمل نشر غواصة نووية وسفن حربية.

وقد أثارت العمليات الأميركية في المنطقة انتقادات دولية واسعة، إذ دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق في قانونية الضربات، مشيرة إلى "أدلة قوية" على وقوع "إعدامات خارج نطاق القضاء".

كما أعربت 58 دولة من أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، خلال قمة في كولومبيا، عن رفضها لاستخدام القوة بما يتعارض مع القانون الدولي، في إشارة إلى الهجمات الأميركية على قوارب يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات.